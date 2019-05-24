Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Beytüllahim'den geçişler - BEYTULLAHİM
- Filistinlilerin Beytullahim sınır noktasına doğru yürümesi - Filistinlilerin Beytullahim sınır noktasından geçiş yapmasıBEYTULLAHİM (AA) - İsrail, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid - i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Çoğunluğu kadın ve yaşlılardan oluşan Filistinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Beytullahim ile Kudüs'ü ayıran Beytullahim sınır noktasından geçti.
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