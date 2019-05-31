Ramazan ayının son cuma namazı için Kalendiye'den geçişler - RAMALLAH
- Kalendiye sınır noktasından detay görüntüler - Kalendiye'den geçişlerRAMALLAH (AA) - İsrail, Ramazan ayının son cuma namazını Mescid - i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Çoğunluğu kadın ve yaşlılardan oluşan Filistinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiye sınır noktasından geçti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım