Ramazan ayında Yeşilırmak’ta kayık keyfi Haberi

-Sus fıskiyelerinin oluşturduğu manzara

-Kayıkla gezinti yapan vatandaşlarla röportaj

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( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta Ramazan akşamları vatandaşlar Yeşilırmak’ta Osmanlı Kancabaşı kayıklarına binerek gezinti yapıyor. Tokat Belediyesi tarafından Kanal Tokat Projesi kapsamında su tutulan Yeşilırmak yatağında Osmanlı Kancabaşı kayıkları yüzüyor. 3 adet farklı boy ve yolcu taşıma kapasitesi olan ve elektrikli motorla çalışan Osmanlı Kancabaşı kayıklarıyla vatandaşlar 1250 yılında yapılan Hıdırlık köprüsünün altından geçerek gezinti yapıyor. Ramazan akşamları ayrı bir güzelliğe bürünen ırmakta ayrıca su fıskiyeleri gösterisi halkın ilgisini çekiyor. Yeşilırmak kenarındaki parklarda oluşturulan sosyal donatı alanlarında ise vatandaşlar yaz akşamlarının tadını çıkarıyor. Kimi vatandaşlar sokak müziği yapan gençleri dinlerken kimi vatandaşlar ise oyun havaları eşliğinde eğlenen gençleri izliyor. Kayıkların iskelesinin bulunduğu alana yapılan kafede ise vatandaşlar manzaranın tadını çıkartarak çaylarını yudumluyor. Çay bahçeleri yürüyüş yolları ile yenilenen Yeşilırmak çekim merkezi olarak il ve ilçelerden gelen misafirlerini ağırlıyor. Kanal Tokat projesi Tokat şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ın turizme kazandırılması amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Kanal Tokat Projesi ile Yeşilırmak’ta 1.5 kilometrelik alanda rubber dam (şişme boru) sistemi ile su tutuldu. Su seviyesi yaklaşık 2 buçuk metreye yükselen ırmakta İstanbul’da yaptırılarak şehre getirilen kayıklar suya indirildi. Irmağın içerisinde 2 ayrı noktaya müzikli su gösterileri alanı oluşturuldu. Zemindeki taşlar değiştirilerek ışıklandırıldı. 3 ayrı noktada da sosyal tesisler ve çocuk oyun alanları çalışmaları yapıldı.

