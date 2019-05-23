Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ramazan ayı nedeni ile işçilerin mesailerinde düzenlemeye gidildi

Ramazan ayı nedeni ile işçilerin mesailerinde düzenlemeye gidildi

işçilerin çalışması

Hava Sıcaklığı Sahur Uttu Irak 

-işletme sahibi ve işçilerin röportajı

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ramazan ayı münasebetiyle oruç tutan işçilerin talebi üzerine gece vardiyasına geçildi. 200'ü aşkın kişiye istihdam sağlanılan giyim üretim firması, oruç tutan çalışanlara kolaylık sağlanması amacıyla mesai saatleri değiştirildi. Daha önce 08.00-17.00 olarak uygulanan mesai saatleri, Ramazan ayı dolayısıyla 21.30-06.30 olarak yeniden düzenledi.
İftarın ardından gelen işçiler, sabaha kadar çalışıyor. Firma temsilcisi Fatma Yıldız, işçilerin ibadetini de gözeterek çalışanlara kolaylık sağlamak için mesaiyi geceye aldıklarını söyledi.

Silopi'de hava sıcaklığının gündüz 35 dereceyi aşması dolayısıyla oruç tutan işçilerin çalışırken zorlanmaması için mesai saatini değiştirdiklerini dile getiren Yıldız, işçilerin talebi üzerine yapılan değişikliğin üretimi artırdığını kaydetti.
Çalışanların da bu sayede rahat şekilde oruç tuttuğunu aktaran Yıldız, "Uygulamayla çalışanlarımız gündüz orucunu tutuyor akşam serinliğinde işe geliyor. Servisle evden alınan tekstil çalışanları sahura kadar çalışıyor. Sahur yemeği yendikten sonra sabahın ilk saatlerine kadar çalışıyor, mesai bitiminde evlerine bırakılıyor." dedi.
İşçi Züleyha Oğrak oruç tutarken çalışmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Mesai değişikliği sayesinde rahat şekilde ibadetimizi yapıyoruz. Uygulamadan çok memnunuz” diye konuştu.
Dilan Sunlug ise mesai değişikliği sayesinde zorlanmadan oruç tuttuklarını vurgulayarak, "İftardan sonra gelip üretim yaptığımız için hiç zorlanmıyoruz. Hepimiz bu uygulamadan çok memnun kaldık. Bizlere bu imkânı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı