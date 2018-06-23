- Ramallah'ta hükümet yaptırımlarına karşı protesto



- Batı Şeria'nin Ramallah kentinde Filistin Ulusal Uzlaşı hükumeti tarafından Gazze'ye uygulanan yaptırımlar bir kez daha protesto edildi. Batı Şeria’daki Ramallah kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi Filistin Ulusal Uzlaşı hükümetinin, Gazze’deki memurların maaşlarından yüzde 50 kesinti yapması başta olmak üzere Gazze’ye uyguladığı yaptırımları protesto etti. Yaptırımların kalkmadığı takdirde protestolardan vazgeçmeyeceklerini belirten protestocular, Fetih ve Hamas arasındaki siyasi bölünmüşlüğe son verilmesi ve ulusal mutabakatın sağlanması için çağrısında bulundu. Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi Eşref Ebu Aram yaptığı açıklamada “Hükümet, Gazze Şeridi'ne en kısa sürede yaptırımlarını durdurmalı, aksi takdirde sokak gösterilerimizi devam edecek” ifadelerini kullandı. Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti, Batı Şeria'daki memurların maaşlarını eksiksiz öderken, Gazze’deki memurların maaşlarında ise yüzde 50 kesinti yaparak ödüyor. Öte yandan Filistinliler Filistin hükümetinin uyguladığı yaptırımlara karşı sık sık gösteriler düzenliyor.

