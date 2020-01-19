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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

- Cenaze töreninden görüntü

Cenaze Cenaze Namazı 

-- Genel ve detay

( ANKARA - 2) ANKARA

- Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için Ankara Kocatepe Camiinde cenaze töreni düzenleniyor.26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 97 yaşında hayatını kaybetti. Ecevit için Ankara Kocatepe Camiinde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Ecevit'in yakınlarının yanı sıra siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Rahşan Ecevit, öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda eşi merhum Başbakan Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek.
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