Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Rahmi Koç yaz tatiline Çeşme'den başladı

Rahmi Koç yaz tatiline Çeşme'den başladı

-Rahmi Koç'un helikopterden iniş ve özel aracına biniş görüntüleri

Adala Helikopter 

--Nazenin 5 adlı teknenin görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

- Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, 'Nazenin 5' adlı süper lüks yatıyla yapacağı yaz tatili için helikopterle Çeşme'ye geldi. Koç, Çeşme ilçesindeki Marina'da bağlı olan 'Nazenin 5' adlı süper lüks yatı ile bir ay sürecek tatili için bir otelin pistine holdinge ait helikopterle indi. Rahmi Koç, eski Koç Holding CEO'su ve yönetim kurulu üyesi Bülent Bulgurlu ve eşi Vera Bulgurlu, okul arkadaşı İzmirli iş adamı Melih Selvili ve özel hemşiresi Suzan Davutoğlu ile birlikte helikopterden indi. Rahmi Koç, daha sonra da özel aracıyla helikopter pistinden ayrıldı. Koç'un, otelin marinasında bağlı olan Nazenin 5 adlı süper yatıyla Bodrum'a hareket edeceği ve bir ay süreyle Ege Denizi'nde çeşitli koy ve adalarda tatil yapacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)
Nusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladıNusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladı
Türkiye'nin altın oranlı güzelleriTürkiye'nin altın oranlı güzelleri
Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Demet Akbağın Eşi Zafer Çika Son Yolculuğuna UğurlandıDemet Akbağın Eşi Zafer Çika Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tarkana Özel Ses Sistemli MinibüsTarkana Özel Ses Sistemli Minibüs
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı