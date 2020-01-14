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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Rahatsızlanan yolcu otobüsle hastaneye böyle yetiştirildi

Rahatsızlanan yolcu otobüsle hastaneye böyle yetiştirildi

otobüs kamerası görüntüsü

Belediye Otobüsü Güvenlik Kamerası Öğretmenevi Otobüs Şoförü Otobüs Kamerası 

-hastane arşivi
-Hastanın hastaneye kaldırılmasından fotoğraflar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcu şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.Alınan bilgiye göre, merkez ile Aksaray Mahallesi arasında sefer yapan belediye otobüsü öğretmenevi durağına geldiği sırada bir yolcu rahatsızlandı. Durumdan haberdar olan otobüs şoförü Mehmet Polat, kornaya basarak hastayı Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine ulaştırdı.Otobüs şoförünün örnek davranışıyla hastaneye ulaştırılan ve tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
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