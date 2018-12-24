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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Rahatsızlanan esnafa komşuları yardım etti - DÜZCE

Rahatsızlanan esnafa komşuları yardım etti - DÜZCE

- Olay yerinden detaylarRahatsızlanan esnafa komşuları yardım ettiDÜZCE (AA) - Düzce 'de nörolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve iş yerinin önünde yere düşen kişiye, esnaf arkadaşları ilk müdahaleyi yaptı.Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Postahane Sokağı'nda telefon alım - satım işi yapan 32 yaşındaki Mustafa Çelik, iş yerinin önünde bir anda yere düştü.Nörolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çelik'e ilk müdahaleyi esnaf arkadaşları yaptı.112 Acil Sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çelik'i sedyeyle ambulansa taşıdı.Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılılan Çelik'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri 

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