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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Rahatsızlanan çocuk, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı - ERZURUM

Rahatsızlanan çocuk, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı - ERZURUM

- Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünden görüntü - Büyükşehir Belediyesi cenaze hizmetleri aracından görüntüRahatsızlanan çocuk, götürüldüğü hastanede kurtarılamadıERZURUM (AA) - Erzurum 'da 6 yaşındaki bir çocuk, rahatsızlanması sonucu götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Erdem, dün boğazında enfeksiyon şikayetiyle 6 yaşındaki oğlu Hulusi Erdem'i kentteki özel bir hastaneye götürdü.Burada yapılan tedavi sırasında fenalaşan küçük çocuk, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildi.Hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hulusi Erdem'in ölüm nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Cenaze Polis Memuru Küçük Çocuk 

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