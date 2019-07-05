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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Rahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştiren minibüs sürücüsü ödüllendirildi - ŞANLIURFA Haberi

Rahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştiren minibüs sürücüsü ödüllendirildi - ŞANLIURFA Haberi

- Belediye Başkan Yardımcısının sürücüyü karşılaması - Makamında ağırlaması ve sohbet - Ödül ve ikramiyenin takdimi - Hasan İzol ile röportaj - Halil Şeftali ile röportajRahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför ödüllendirildi - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde dün rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştiren minibüs şoförüne bir maaş ödül ve plaket verildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde dün rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştiren minibüs şoförü, plaket ve bir maaşla ödüllendirildi.Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İzol, yüksek ateş nedeniyle havale geçiren 3 yaşındaki kız çocuğunu hastaneye yetiştiren minibüs şoförü Halil Şeftali'yi makamında ağırladı.Duyarlılığı nedeniyle Şeftali'yi tebrik eden İzol, şoförü plaket ve bir maaşla ödüllendirdi.İzol, yaptığı açıklamada sürücünün insani vazifesini tüm vazifelerinden üstün tuttuğunu belirterek, "Yol kenarında annesinin kucağında havale geçiren küçük yavrumuzu acil bir şekilde hastaneye ulaştırarak memleketimizin ve ülkemizin gönlüne taht kurdu. Ben de kendisini halk kahramanı olarak görüyorum. Kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum, duyarlılığı takdire şayan ve iyi ki bu güzel insanlar var." dedi.
İzol, bu tür duyarlılık gösteren insanların sayısının artması için, bu tarz davranışların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Minibüs şoförü Şeftali de Başkan Yardımcısı İzol'a teşekkür ederek "Aslında bu plaketi ve ödülü kendim için almıyorum. Umuyorum ki bugün yaşadıklarım ve bu ödül birçok insanı aynı davranışı yapmaya teşvik eder. Ben insani görevimi yerine getirdim. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı." diye konuştu.

Ali İl Minibüs Şoförü Hastane Kız Çocuğu Yüksek Ateş 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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