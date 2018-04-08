Rahatsızlanan askerler hastaneye kaldırıldı - ANTALYA
- Rahatsızlanan askerler hastaneye kaldırıldı - Acil servisten genel görüntüler - Askeri araçla getirilen askerler - Acil servisteki yoğunluk - Askeri araçlar Antalya 'da rahatsızlanan askerler hastaneye kaldırıldı - Baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 20'yi aşkın asker tedavi altına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'da rahatsızlanan 20'den fazla asker hastaneye kaldırıldı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 20'yi aşkın asker, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. İlk müdahaleleri yapılan ve serum takılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.