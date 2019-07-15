Raftingciler 15 Temmuz şehitleri için kürek çekti

-Belediye başkanının sporcularla bir araya gelmesi

-Raftingcilerin kürek çekmesi

-Sporcuların ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı

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( VAN ) VAN



- Van’ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında raftingciler şehitlerin anısına kürek çekti. 15 Temmuz etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Çatak’ta da çeşitli programlarla devam ediyor. Çatak Belediyespor bünyesinde bulunan sporcular, Çatak Çayı’nda rafting yaptı. Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, rafting yapılacak alana gelerek sporculara “15 Temmuz Şehitleri için kürek çekmeye hazır mısınız?” demesi üzerine sporcular “Hazırız” diye karşılık verdi. Başkan Şeylan’ın düdük çalarak start vermesinin ardından rafting botlarında ve kanolarda bulunan sporcular, bayrakları sallayarak ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları ile kürek çekmeye başladı.

Başkan Şeylan ve beraberindekiler, ilçe merkezinde sporculara el sallayarak destek oldular. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, 15 Temmuz’un 251 demokrasi şehidi verdiğimiz örnek bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, “15 Temmuz gecesi, eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain darbe girişimiyle Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenmesiyle cumhuriyet ve demokrasi tarihimizde unutulmayacak günler arasında yerini almıştır. O gece tarih yazan tüm vatandaşlarımızı, gazilerimizi minnetle, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve duayla anarken, belediye olarak böyle bir etkinlik yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, AK Parti İlçe Koordinatörü İskender Şeylan, Belediye Encümeni Cemil Karataş ve sporcular katıldı.



