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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak böyle kurtuldu

Raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak böyle kurtuldu

-güvenlik kamerası-

Sosyal Medya Deprem Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

-Yaşlı adam ve diğer çalışanlar
-Deprem anı
-Tabakların düşmesi
-Masanın altına girmesi
-Çalışanların kaçması

( İSTANBUL )- İstanbul’da dün yaşanan deprem anları kamerada- Deprem boyutu bir kez daha gözler önüne serildi İSTANBUL

- İstanbul'da dün yaşanan deprem sırasında depreme iş yerinde yakalanan bir kişi raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak korundu. Görüntüler depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul'da dün yaşanan depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından bugün sosyal medyada paylaşılan görüntüler depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Depreme iş yeri içerisinde çalışanlar ile yakalanan bir kişi raflardan üzerine düşen tabaklardan oturduğu masanın altına sığınarak kurtuldu. Yaşlı adamın korku ile bir süre masanın altında beklediği görüldü.
Öte yandan görüntülere diğer çalışanların hızla iş yerinden uzaklaştığı da görüldü.

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