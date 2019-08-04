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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Radara giren sürücünün sözleri polisleri şaşırttı

Radara giren sürücünün sözleri polisleri şaşırttı

Radar uygulaması

Polis 

-Polis ekiplerinin araçları çevirmesi
-Radara giren sürücünün polis ile diyaloğu

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 135 ile radara girince Polislere “Bu arabaya niye hız 250 kilometre yaptılar o zaman. Sokmayın ülkeye” dedi.
Düzce’de trafik kazaların önüne geçebilmek için D-100 ve D-655 karayolu üzerinde 3 noktada aynı anda radar denetimi yapıldı. Hız sınırına uymayan sürücülere ise trafik ekiplerince 235 ila bin 240 bin lira arasında cezai işlem uyguladı. Lüks bir otomobil ile 50 ile gidilmesi gereken yolda 120 kilometre hız ile radara giren bir sürücüde trafik ekiplerine dert yandı. Sürücü, “Bu arabaya niye 250 kilometre yapmışlar. Sokmayın o zaman ülkeye” dedi.
Fakat ceza yemekten kurtulamadı.
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