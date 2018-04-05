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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Raci Şaşmaz’ın şikayeti üzerine gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı

Raci Şaşmaz’ın şikayeti üzerine gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı

Serbest kalan şüpheli Açıklama

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Usulsüzlük Polis Teşkilatı Suç Duyurusu Manipülasyon 


- Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı ve Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz’ın, bulunması üzerine gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 8’i hakkında adli kontrol kararı ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3’ünün ise savcılık ve emniyetten sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi ve Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini mali sorunlar nedeniyle durdurmuş ve sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat’ın eski yöneticileri hakkında dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si emniyet tarafından serbest bırakıldı. Kartal’daki Annadolu Adalet Sarayı’na sevkedilen 9 şüpheliden 1’i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 8 şüpheli hakkında adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı. “İnsanların mağdur olmasını önlemeye çalıştık” Mahkemenin ardından suç duyurusu üzerine gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli K.C.U, “Raci Şaşmaz tarafından senaryosu yazılan Fikirtepe’deki insanların ve mağdurların dolandırılması bugün tam tersi olarak sonuçlanmıştır. Biz de Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu vermiştik geçen haftalarda. Yaklaşık 450 milyon civarında bir para Kıbrıs üzerinden yurtdışına çıkarıldı. Borsada denge, holdingin hisseleri 3 ay içinde yüzde 800 arttı. Yatırım holding yüzde 500 civarında artış yaptı.Bu hareketlere engel olmak istediğimiz için, borsadaki bu manipülasyon yüzünden daha çok insanın mağdur olmasını önlemeye çalıştığımız için günah keçisi haline geldik” dedi.
“Atılan bu iftiraya cevap vereceğiz” Şüpheli avukatı Azat Ekici, “Hukuki dayanaklar, tüm veriler müvekkilim tarafından dün polis teşkilatına bugünde savcılığa verilmiştir. Hakim bey de savcı bey de delillere baktıktan sonra asıl bu işlemde usulsüzlük yapanların, asıl suçluların ki olduğu kanaatine zannımca vardılar. Ondan sonra müvekkillerimiz serbest bırakıldı. Müvekkilllerimiz üzerine atılan bu iftirayı, müvekkillerimiz üzerinde yapılan bu baskıların hepsine cevap vereceğiz” ifadelerini kullandı.
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