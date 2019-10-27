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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
'Race For Life' etkinliğinde 7'den 70'e kanser hastaları için koştular Haberi

'Race For Life' etkinliğinde 7'den 70'e kanser hastaları için koştular Haberi

yarış öncesi ısınma

Meme Kanseri Saygı Duruşu Koşu Yarışı İngilizler Tekerlekli Sandalye 

-engellilerin startı
-start verilmesi
-İngiliz vatandaşların koşma ve yürümeleri
-Kaymakam Muzaffer Şahiner röportajı

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerleşik yaşayan İngilizlerin katılımıyla kansere dikkat çekmek ve Fethiye Devlet Hastanesi Onkoloji Kliniği’ne yardım için "Yaşam İçin Yarış" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. 200 kişinin katıldığı koşu yarışında 250 bin TL gelir elde edildi. İngiltere'nin Londra kentinde meme kanseri araştırmalarına destek için ilki 1995 yılında yapılan ve her yıl ülkenin farklı kentlerinde 1 milyona yakın insanın katılımıyla düzenlenen 'Race For Life' etkinliği beşinci kez Fethiye'de yapıldı. Yarış öncesi katılımcılar Beşkaza Meydanında toplu halde müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaparak, kanserden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) tarafından 'Yaşam İçin Yarış' adı altında organize edilen yarış, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünden başladı.
Yarışa çoğunluğu ilçede yaşayan İngilizler'den oluşan toplam 200 kişi katıldı.
Yaşları 7 ile 80 arasında değişen yarışçılar etkinliğe katılabilmek için bağışta bulundu. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür merkezi önünde Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner tarafından başlatılan yarışta katılımcılar Kordon Boyu'nda oluşturulan 5 kilometrelik parkuru yürüyerek veya koşarak tamamlayabilmek için mücadele etti. Engelli yarışmacılardan bazıları da etkinliğe tekerlekli sandalyeleri ile geldi. Etkinlikte kanser hastalarına yardım ve bu konudaki araştırmalara katkı için 250 bin lira bağış toplandı. Yarışa katılan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, FETAV öncülüğünde etkinliğin beşincisinin düzenlediğini söyledi.

Etkinliğe Fethiye’de yaşayan İngilizlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Şahiner, “Geçmiş yıllarda toplanan yardımlarla Fethiye Devlet Hastanesi’ne tıbbi cihazlar alındı ve bazı ihtiyaçlar giderildi. Bu yıl yarışa yaklaşık 200 kişi katıldı ve 250 bin lira bağış toplandı. Bu para hastanede özellikle kanser hastalarının ihtiyaçları için harcanacak" dedi.
Yarış sonunda, kategorilerine göre dereceye girenlere madalyaları verildi.

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