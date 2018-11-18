Rabia’nın tek isteği daha hızlı koşmak İzle

-RABİA ERDEN HAYALLERİ VE İSTEDİĞİ

-RABİA ERDEN PROTEZ BACAKLA YÜRÜYÜŞ VİDEOSU



( TEKİRDAĞ - ÖZEL) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde doğuştan bir bacağı olmayan 20 yaşındaki Rabia Erden, 5 yıldır protez bacakla ayakta duruyor. Erden’i yavaşlatan ve attığı her adımda canını yakan protezin değiştirilmesi içinse 22 bin liraya ihtiyacı var. Doğuştan bir ayağı olmayan ve 5 yıldır protez bacakla ayakta durmaya çalışan 20 yaşındaki Rabia Erden’in tek hayali daha hızlı koşabilmek. Aşçılık okuduğu için güzel yemekler yapıp uluslararası alanda kendisini ve ülkesini tanıtmak istediğini aktaran Erden’in yeni bir protez bacak takılması için 22 bin liraya ihtiyacı var. Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Rabia Erden 5 yıldır protez bacakla ayakta duruyor. Doğuştan bir ayağı olmayan Erden, hayat hikayesini anlattı. 4 yaşında ilk ameliyatını olduğunu ifade eden Erden; “İlk ameliyatımı hatırlamıyorum. Ailemden duyduğum kadarıyla doğuştan ayağım yoktu. Ve beni ilk kez 4 yaşımda ameliyata almışlar. 15 yaşında bana protez bacak taktılar. Ama rahat edemedim. Çok acıyor. Bana uygun değil. Ve hep önüme daha fazla engel çıkartıyor. Şu an istediğim ayak 22 bin lira. Benim bu parayı çalıştırarak biriktirmem mümkün değil. Zaten bu halimle çalışamıyorum da” dedi.

Yaşıtları gibi kendisinin de hayalleri olduğunu aktaran Erden; “Güzel hayallerim var güzel hedeflerim var. Ama güzel hedeflere, güzel hayallere ulaşmak konusunda bir takım engeller var. Benim doğuştan bir ayağım yok. Yani sol ayağım tamamen yok. 15 yaşımdan beri protez kullanıyorum. Yenisini yaptırmam lazım. Ve benden istenen 22 bin lira. Ben bunu ödeyemem. Evin en büyük kızıyım. 3 kız kardeşiz. Bir tek babam çalışıyor. Bu yüzden yardıma ihtiyacım var. Tek başıma üstesinden gelemiyorum. Kimse bunun üstesinden tek başına gelemez. Ama biz birlik olursak bunu yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden bana yardım etmenizi bekliyorum” şeklinde konuştu.

Artık düşme korkusu olmadan özgürce koşmak istediği aktaran Erden; “Koşabilmek istiyorum ben. Gerçekten. Hani böyle ağaçların arasında böyle hiçbir şeye tutunmadan, elimde değnek olmadan ve hiçbir şeye bağlı olmadan koşmak istiyorum. Artık düşme korkusu olmadan, arkamda birisinin beni tutmasını beklemeden koşabilmek istiyorum ve bu olmuyor. Çünkü benim buna uygun bir ayağım yok. Ben hızlı olmak istiyorum ama o mekanik olarak, sistem olarak ‘Dur, sen yapamazsın’ diyor bana” ifadelerine yer verdi. Okuduğu bölümün de etkisiyle aşçılık konusunda kendisini geliştirmek isteyen aynı zamanda makyaj konularına da ilgisi olduğunu söyleyen Erden; “Makyaj yapmak istiyorum. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Bazen çok fazla yaptığım için tepki bile alıyorum. Ama bu çok güzel ve bence çok güzel bir sanat. Aşçılık okuduğum için de çok güzel yemekler yapmak istiyorum. En profesyonel şekilde yapmak istiyorum. Yurtdışına çıkıp, oralara seyahat edip kendimi tanıtmak, özgür olmak istiyorum. Böyle güzel hedeflerim var. Ama bir şey lazım bunun için de” diye konuştu.

(HG-

