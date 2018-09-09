Rabia Naz’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı... Baba ölümdeki şaibenin kaldırılmasını istiyor Haberi



- Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan günü evinin önünde yaralı halde bulanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, kazanın peşini bırakmıyor. Olayın gerçeğinin belirlenmesi için mücadelesini sürdüreceğini belirten baba Şaban Vatan, “Ben evladımı kaybettim geri gelmeyeceğini biliyorum ama bu mücadelemi sürdüreceğim” dedi.

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan günü Gümüşçay Mahallesinde evinin yanında yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünün şaibeli olduğunu ve olayla ilgili delillerin birileri tarafından karartıldığını iddia ederek sosyal medyada kampanya başlatan baba Şaban Vatan, otopsi raporunda yüksekten engelsiz düşmeyi ret eden bulguların olduğunu söyledi.



Sosyal medya hesabından bir kampanya başlatan baba Şaban Vatan, kızının vefatının şaibeli olduğunu dile getirerek, “Kızımı evinin önünde ağır yaralı olarak bulduk ve akabinde kaybettik. Olayın soku ve üzüntüsü sebebi ile intihar olarak düşündük ancak zamanla ortaya çıkan tutarsızlıklar kızımızın vefatının şaibeli olduğunu gösteriyor. Örneğin ayağında atardamar kesiği var fakat bulunduğu yerde kan yok mesela kızımızın okul çantası ilk etapta olay yerinde değildi sonrasında ilahi bir el çantayı getirip koydu. Ayrıca otopsi raporu yüksekten engelsiz düşmeyi ret eden bulgular sunuyor, ellerinde sıyrıklar var ve sadece sol arka tarafında hasarlar mevcut. Her imza bizi bu vahim olayın aydınlatılması için bir adim ileri götürecektir” ifadelerini kullandı. Olayın gerçeğinin belirlenmesi için mücadelesini sürdüreceğini kaydeden acılı baba, “Ben evladımı kaybettim geri gelmeyeceğini biliyorum. Mücadelem çocuğumun ailemin hakkı ve kimsesizlerin garibanın hakkı her makam ve mevki üzerine düşen görevlerini yapmalı millet için insanlık için. Menfaat ve çıkar için şahsiyetlerini kaybetmiş olanlar var 7 bin 500 nüfuslu Eynesil’imizde böyle olay yaşanıyor hiçbir kimse hiçbir şey görmemiş gibi davranıyor lütfen duyarlı olalım” ifadelerini kullandı. Rabia Naz o gün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi 12 Nisan günü Giresun’un Eynesil ilçesinde 2 arkadaşıyla birlikte yürüyen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın görüntülerini güvenlik kameralarına yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte yürüdükten sonra markete giren Rabia Naz, daha sonra eczanede çalışan anne Atika Vatan’ın yanına gitti. Annesinin işinin bitmediğini öğrenen küçük kız evinin yolunu tuttu. Bir süre sonra Rabia Naz’ın yaralı bir vaziyette evlerinin önünde yattığı görüldü.

Hastaneye kaldırılan Rabia Naz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (FB-

