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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
PYD/PKK'nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü - AFRİN

PYD/PKK'nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü - AFRİN

- PYD/PKK'nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü - 6 sivil hayatını kaybetti - Yaralılar ile röportaj - Yaralılardan detaylarPYD/PKK'nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü - Terör örgütünün zulmünden kurtulmak için Afrin'den güçlükle ayrılabilen bir aileden 6 kişi, sığınmak için girdikleri bir evin halıları altına tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti - Olayda aynı aileden 1 kişi enkaz altında kalırken, 5 kişi de yaralandıANKARA (AA) - PYD/PKK terör örgütünün zulmünden kurtulmak için Afrin'den güçlükle ayrılabilen bir aileden 6 kişi, sığınmak için girdikleri bir evin halıları altına tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.Terör örgütü tarafından köylerinden zorla çıkarılarak Afrin merkeze yerleştirilen ancak evlerine geri dönmek isteyen aileleri, bu kez de terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve kullanımı Ottawa Antlaşması ile yasaklanan antipersonel mayınları vuruyor.Zorla yerleştirildikleri Afrin'den kaçarak köyleri Gunde Kurdo'ya gitmek isteyen 17 kişilik aile, yağmurun başlamasıyla yol üzerindeki Kırıgöl köyündeki bir eve sığınmak istedi. Aile üyelerinden bazılarının eve girmesiyle halıların altına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar infilak etti.Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi enkaz altında kaldı, 5 kişi de yaralandı.Yaralılar Azez 'deki hastanede tedavi altına alındı.

Hastane Sığınma Şili Terör Örgütü 

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