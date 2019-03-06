PYD’nin attığı roketlerden yaralananlardan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki Haberi

-Saldırıya uğrayan caminin görüntüsü

-Mehmet Zeki Karcı’nın açıklamaları

-Yaralarını göstermesi

-Doğanhan'da görüntüler

-Muhittin Uyguner'un konuşması

-ARŞİV

-Camiye düşen roket sonrası yaşananlar

-Lokantadan görüntüleri



( KİLİS - ÖZEL)-Mehmet Zeki Karcı: “Gelsin kendisi gözü ile görsün, zarar görmedi olur mu? daha benim vücudum da izleri var. Ellerimdeki yaralar, bacağımdaki yarıklar burada, orada boş boş oturup konuşmak kolay, cami restore edildikten sonra ben camiye gelip namazı kılamadım” KİLİS



- Suriye’nin Afrin Bölgesinden PKK/PYD tarafından atılan roketler sonucu yaralananlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdiler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PYD’nin attığı roketlerden Türkiye’de kimsenin zarar görmediğini ifade etmesi üzerine PKK/PYD tarafından atılan roketler sonucu yaralananlardan tepki geldi. 24 ocak 2018 tarihinde akşam namazı sırasında Suriye’nin Afrin bölgesinden atılan roketin Çalık Camii'ne isabet etmesi sonucu biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişide yaralanmıştı. Yaralılar içerisinde bulunan Mehmet Zeki Karcı, Akşam namazını kıldıktan sonra çıkarken bomba düştüğünü ifade ederek, “Bomba düşmesi sonucu caminin kapısı ile ben birer tarafa düştük. Elim o zaman bir bardağı dahi tutamıyordu. Elim dirseğime kadar morardı, 2 ay bandaj sardım. Ayağımdaki yara 3 ayda iyileşti. İki kez plastik cerrahi ameliyat oldum”. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösteren Karcı, “Gelsin kendisi gözü ile görsün, zarar görmedi olur mu? daha benim vücudum da izleri var. Ellerimdeki yaralar, bacağımdaki yarıklar burada, orada boş boş oturup konuşmak kolay, cami restore edildikten sonra ben camiye gelip namazı kılamadım” dedi.

1 Şubat 2018 tarihinde Doğanhan restoranta atılan roket sırasında yaralanan Muhittin Uyguner, ise akşam saatlerinde roketin çalıştığı yere düştüğünü ifade ederek, “Başımdan yaralandım. Şarapnel parçası sıyırdı geçti, çok şükür kalıcı bir hasar bırakmadı” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösteren Uyguner, “Resmen Kilis savaş alanına dönmüştü, biz devletimizin yanındayız. Burada yaşayanlar bilir, davulun sesi uzaktan hoş gelir, birebir olaya şahit olan benim nasıl Kilis zarar görmemiş, olur mu öyle şey?, bizim 30 metre sağımıza da düştü, evimizin yanına da düştü. İş yerimizin içine isabet etti” diye konuştu.



