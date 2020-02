- Putin ve Lukaşenko petrol konusunda anlaştı soluğu sahada aldı

-Görüşmeden detaylar



( SOÇİ ) SOÇİ



- Rusya ve Belarus arasında uzun süredir devam eden petrol fiyatlarındaki anlaşmazlık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko görüşmesi ile sona erince 2 lider buz hokeyi müsabakasında sahaya çıktı. Rusya ile Belarus arasında geçtiğimiz yıldan itibaren petrol fiyatları konusunda anlaşmazlık baş gösterdi. Belarus, Rusya’dan eski fiyatlar üzerinden doğalgaz anlaşmasını yenilemek isterken Rusya ise 2020 için yeni tarife uygulanması konusunda ısrar etti. 2 ülke arasında görüşülen ve ülkelerin birlikte yönetilmesini ön gören ‘Entegrasyon anlaşması’ görüşmelerini de sekteye uğratan petrol anlaşmazlığı Putin ile Lukaşenko’nun Soçi’de bir araya gelmesiyle sona erdi. Belarus’un başka ülkelerden doğalgaz tedarik etme ve entegrasyon anlaşması görüşmelerinden çekilme tehdidinden sonra Rusya geri adım attı. Lukaşenko’nun Soçi’de Putin ile bir araya geldiği görüşmelerde Rusya, Belarus’a eski tarifeden doğalgaz satışını kabul ederek geri adım attı. Gerçekleşen anlaşmanın üzerine ise Putin ile Lukaşenko soluğu buz pistinde aldı. Hemen hemen her görüşmelerinde birlikte buz hokeyi oynayan Putin ve Lukaşenko, Soçi’nin Krasnaya Poliyana’da bulunan buz pistinde hokey müsabakasına katıldı.

Her maçta karşı takımlarda oynayarak birbirine rakip olan 2 lider bu kez aynı takımda oynadı. Fakat müsabakada en dikkat çeken durum ise aynı takımda olmalarına rağmen Belarus lideri Lukaşenko’nun Belarus ülke motiflerini taşıyan formayı giymesi oldu. Putin Rusya’nın renklerini taşıyan formayı giyerken Lukaşenko kendi ülkesinin bayrağının motiflerini taşıyan formayı giydi. Putin maçta 11 numaralı formayı giyerken Lukaşenko ise 01 numaralı formayı giydi. Rusya medyası ise liderlerin petrol anlaşmasına atıfta bulunarak her 2 liderin aynı takımda oynamasının mesaj taşıdığını fakat Lukaşenko’nun kendi ülkesinin motiflerini taşıyan formayla sahaya çıkmasını ise entegrasyon anlaşmasına hala karşı olduğu yorumlarını yaptı. Gerçekleşen müsabakayı Putin ve Lukaşenko’nun takımı 13 - 4 gibi farklı bir skorla kazandı. Liderlerin oynadığı maçı Rusya’nın eski başbakanı Dimitri Medvedev’de izledi.



