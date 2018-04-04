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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Putin: 'Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak kararı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yanadır' - ANKARA

Putin: 'Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak kararı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yanadır' - ANKARA

Putin: "Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak kararı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yanadır" - ANKARA - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

Dera İran Basın Toplantısı Toplantı 

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