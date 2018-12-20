Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Putin: “Türk Dış Politikasını Takdir Ediyorum' - “yemeklerimi Özel Ajanlar Hazırlıyor”

- Putin: “Türk Dış Politikasını Takdir Ediyorum' - “yemeklerimi Özel Ajanlar Hazırlıyor”

putin açıklama

( MOSKOVA ) - Putin: “Türk dış politikasını takdir ediyorum"- “Yemeklerimi özel ajanlar hazırlıyor” MOSKOVA

Dera Politika Bild Dış Politika 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin NATO müttefiki olmasına rağmen bağımsız dış politikasını takdir ettiğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin NATO müttefiki olmasına rağmen bağımsız dış politikasını takdir ettiğini açıkladı.
Putin bunun devam edeceğini umduğunu söyleyerek, “Türkiye bir NATO ülkesi olmasına rağmen, görebildiğimiz kadarıyla, ittifakın bir üyesi olarak aynı zamanda bağımsız bir dış politika yükümlülüklerini yerine getiriyor. Bunu çok takdir ediyoruz” dedi.
“Yemeklerimi ajanlar hazırlıyor” Putin birçok kez sorulan yemeklerinin kimin tarafından hazırlanıldığını sorusuna ise “Bu konuya tekrar geri dönmeyeceğim herkese açık olmalı. Tüm şeflerim Federal Güvenlik Servisi çalışanlarıdır. Aşçılarımın farklı rütbeleri var. Başka şefim yok. Güvenli beslenmeliyim bu yüzden Federal Güvenlik Servis personeli dışında bu işi hiç kimseye vermiyoruz" yanıtını verdi.
İlgili Foto Galeriler
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Yıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak ÖldürdüYıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak Öldürdü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı