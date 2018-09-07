- Putin, tarihi zirve için İran’da

-Rus liderin uçaktan inişi

-Detay



( TAHRAN ) TAHRAN



- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi üçlü zirve için İran’ın başkenti Tahran’a geldi. İran’ın başkenti Tahran; Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılacağı Üçlü Zirve’ye ev sahipliği yapacak. Dünyanın merakla takip ettiği zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek. Rus lideri taşıyan uçak Mehrabad Havalimanı’na indi. Üç lider, zirvede Suriye’deki gelişmeleri ve İdlib’in durumunu görüşecek. Üç lider zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan Rus lider, zirve için geldiği Tahran'da İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile bir araya gelecek.

