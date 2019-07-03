Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Putin: 'Rusya ve Türkiye’nin çabaları uluslararası istikrar unsuru' - MOSKOVA Haberi

Putin: 'Rusya ve Türkiye’nin çabaları uluslararası istikrar unsuru' - MOSKOVA Haberi

Putin: " Rusya ve Türkiye’nin çabaları uluslararası istikrar unsuru" - MOSKOVA - Büyükelçilerin güven mektubunu sunması - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - “ Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de durumu normalleştirmek ve barış sürecini başlatmak için koordineli çabaları uluslararası istikrarın önemli bir unsurudur”MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki çabalarının uluslararası istikrarın önemli unsuru olduğunu belirtti.
Putin, Kremlin Sarayı’nda Rusya ’da görevine başlayan 18 ülkenin büyükelçisini kabul etti.Törende, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da Putin’e güven mektubunu sundu.Putin, burada yaptığı konuşmada, Rusya - Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.İki ülke arasındaki ortaklığın stratejik seviyeye ulaştığını belirten Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade etti.
Putin, nisan ayında Moskova’da yapılan Rusya - Türkiye Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının verimli geçtiğini hatırlatarak “Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ve TürkAkım doğal gaz boru hattının yapımı gibi büyük ve önemli projeler başarıyla uygulanmaktadır. Pek çok ilginç projemiz ve ortak girişimimiz var.” dedi.
Rusya ve Türkiye’nin uluslararası istikrar için çalıştığına işaret eden Putin, “ Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de durumu normalleştirmek ve barış sürecini başlatmak için koordineli çabaları uluslararası istikrarın önemli bir unsurudur.” ifadelerini kullandı.

Strateji Toplantı Uluslararası Boru Hattı Barış Süreci 

İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı