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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Putin'in Sözcüsünün Kızı Paris Eylemlerinde

- Putin'in Sözcüsünün Kızı Paris Eylemlerinde

Sokak görüntüleri detay

( PARİS ) - Putin'in sözcüsünün kızı Paris eylemlerinde PARİS

Sosyal Medya Başkent 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov’un kızı Elizaveta Peskova, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen sokak gösterilerine katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov’un kızı Elizaveta Peskova sosyal medya hesabı üzerinden, Fransa’nın başenti Paris’te düzenlenen sokak gösterilerinden fotoğraf paylaştı. Sosyal medyada yaptığı açıklamasında Fransa halkının mücadelesini öven Peskova, Paris’in ünlü sokaklarında barikatlar kurulmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.


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