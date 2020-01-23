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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Putin, Filistin Başbakanı Mahmud Abbas İle Görüştü

- Putin, Filistin Başbakanı Mahmud Abbas İle Görüştü

Vladimir Putin ve Mahmoud Abbas'ın görüşmesi

( BEYTÜLLAHİM ) - Putin, Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile görüştü BEYTÜLLAHİM

İsrail 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5. Dünya Holokost Forumu’na katılmak üzere geldiği Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde, Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile bir araya gelerek ikili ilişkileri konusunda görüşme gerçekleştirdi. Abbas, görüşmede, “Sevgili dostum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin davası hakkında konuşma şansını asla kaçırmayan benim ve Filistin halkının dostu” sözleriyle Putin’i memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Abbas, Rusya’nın son yıllarda siyasi, ekonomik, güvenlik ve kültürel alanlardaki desteklerinden dolayı şükranlarını iletirken, Rusya’nın bölgede üstlendiği rolü de takdirle karşıladıklarını belirtti.
İsrail’in Filistin topraklarında süren işgali, Amerika’nın “yüzyılın anlaşması” ve Filistin Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikili görüşmenin ana başlıklarını oluşturdu. Öte yandan Rus lider Putin, Rusya ve Filistin’in bu tarihi ilişkilerinden övgüyle bahsederek her alanda iş birliğine ve desteğe açık olduğunu dile getirdi.
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