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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Putin’den Japonya’ya barış önerisi - MOSKOVA İzle

Putin’den Japonya’ya barış önerisi - MOSKOVA İzle

- Forumdan görüntüler - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasıPutin’den Japonya’ya barış önerisi - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya ile yaşanan Kuril adaları konusundaki uyuşmazlık nedeniyle imzalanamayan barış anlaşmasını yıl sonuna kadar imzalamayı teklif ettiMOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya’ya bu yıl sonuna kadar ön koşulsuz olarak barış anlaşması imzalamayı önerdi.Putin, Vladivostok şehrinde düzenlenen 4. Doğu Ekonomi Forumu'nda, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin müzakereler ile ilgili konuşması esnasında barış önerisi teklifinde bulundu.Putin, “Haydi barış anlaşması imzalayalım fakat şimdi değil yıl, sonuna kadar, hiçbir ön koşul olmaksızın ve sonra bu barış anlaşması temelinde dost olarak tartışmalı tüm sorunları çözmeye devam ederiz.” ifadelerini kullandı.Ayrıca Putin, Salisbury'de çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayının faili olarak İngiltere’nin suçladığı kişileri bildiklerini ve onların hiçbir suçu olmadığını ifade etti.
Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların Kuril adaları, Japonya'nın ise Kuzey Bölgeleri olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Bu adalar, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.

İngiltere Adala Müzakere Sınır Dışı Vostok 

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