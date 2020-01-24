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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- Putin'den Filistinli askere jest Haberi

- Putin'den Filistinli askere jest Haberi

Putin'in yere düşen şapkayı alması

( BEYTÜLLAHİM ) BEYTÜLLAHİM


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Filistin'in Beytüllahim kentindeki Başkanlık Sarayında Putin'i karşılama töreni sırasında Filistinli bir askerin şapkası yere düştü. Durumu fark eden Putin, yere düşen şapkayı alarak askerin başına taktı.
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