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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Putin’den Eczanelerde İlaç Denetimi İzle

- Putin’den Eczanelerde İlaç Denetimi İzle

Putin’in eczane denetimi

Alım Gücü Yerli İlaç Diyabet Hastası İlaç Denetimi İlaç Üretimi 

-Putin’in halk ile sohbeti

( MOSKOVA ) - Putin’den eczanelerde ilaç denetimi MOSKOVA

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus halkının ilaç tedariği ve ilaçların fiyat uygunluğunu denetlemek için eczaneleri ziyaret etti. Rusya’nın St. Petersburg şehrinde hükumet yetkilileriyle toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilaç sektörü ile ilgili bilgiler aldı. Putin yapılan toplantıda konuşarak, “Dün Dünya Diyabet Günü’ydü. Bu nedenle çalışmaları incelemek istedim. Ülkemizde yaklaşık 4 buçuk milyon diyabet hastası Rusya vatandaşı var. Diyabet ilaçlarında yüzde 30 ilaç üretimimiz var. Bu üretimi arttırmalıyız. Rus ilaç endüstrisini yakından takip ediyoruz. Son altı yılda, kalite ve güvenlik kriterlerini tam olarak karşılayan yaklaşık üç bin yerli ilaç kaydedilmiştir. Piyasada farklı fiyat listesine dair 554 ilaç ismi listelenmiş. Bu iyi değil. Hayati hastalıklar konusunda halkın direk ve alım gücüne uygun ilaçların piyasada bulunması gerekir. Ayrıca 2024 yılına kadar Rusya’da e-reçete sistemine geçilmeli” dedi.
Eczanelere ilaç sordu Toplantıda halkın ilaçlara erişebilirliğinin ve fiyatların halkın alım gücüne göre uyarlanmasını isteyen Putin, bu toplantının ardından St.Petersburg’ta faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasını ziyaret etti. Burada fabrikadaki üretim faaliyetlerini inceleyen Putin, fabrika yöneticileri ile görüşerek ilaç üretimleri hakkında bilgiler aldı. Bu ziyaretin ardından sokaklara çıkan Putin, gördüğü eczanelere girdi. Burada eczacılar ile sohbet eden Putin, hayati öneme sahip ilaçların varlığını ve ilaçların fiyatlarını sorguladı. Putin’i karşılarında gören eczacıların mutluluğu ve şaşkınlığı objektiflere yansıdı. Putin eczaneden çıktıktan sonra St.Petersburg halkıyla bol bol sohbet etti.
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