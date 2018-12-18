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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Putin’den ABD’ye gözdağı: “INF’den çıkmanın sonuçları olabilir” Haberi

- Putin’den ABD’ye gözdağı: “INF’den çıkmanın sonuçları olabilir” Haberi

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Mel B Politika Toplantı Hükümet 

-Putin'in konuşması

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmesinin ciddi olumsuz sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Putin, “Bu bölgesel ve küresel güvenlikte fark edilebilir zayıflıklara sebep olabilir” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Rusya’nın yeni savunma sistemlerinin tanıtıldığı toplantı düzenledi.
Toplantıda konuşan Putin kullanmaya hazırlandıkları yeni sistemlerin Rusya ordusunun gücünü belirgin bir şekilde arttıracağını ifade etti.
Artan tehditlere karşı savunma ve koruma potansiyellerini arttırdıklarının altını çizen Rusya Devlet Başkanı Putin, “Rusya güvenliğini ile savunma kapasitesini güçlendirmek ve dışsal tehditlere karşı itimat edilir bir koruma inşa etmek bizim öncelikli görevimiz. Şunu belirtmek istiyorum bizim politika ve hükümet liderlerimiz, toplumumuz ve ülkemizin vatandaşları mükemmel bir şekilde bu görevin önemini anlıyor” ifadelerini kullandı. “ABD’nin INF’den çekilmesinin sonuçları olabilir” ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF’den çekilme kararını da değerlendiren Putin, “ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF’den çekildikleri hakkındaki açıklaması ciddi endişelere yol açtı. Bu adımın çok negatif sonuçları olabilir ve bu bölgesel ve küresel güvenlikte fark edilebilir zayıflıklara sebep olabilir” dedi.
“Suriye’deki mücadele devam edecek” Toplantıda Suriye meselesini de ele alan Putin, “Suriye’deki militan gruplar ile olan savaşımız devam ediyor, öte yandan militanlara yönelik mücadelemizin devam edeceğinin altını çizmek istiyorum. Suriye halkına ihtiyaç duydukları yardımları sağlayacağız” şeklinde konuştu.

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