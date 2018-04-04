Putin: 'Bütün ülkeleri somut adım atmaya çağırıyoruz' - ANKARA
Putin: "Bütün ülkeleri somut adım atmaya çağırıyoruz" - ANKARA - Muhabirin soru sorması - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. (1)