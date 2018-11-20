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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Putin: “ABD'nin anlaşmadan çıkma kararı cevapsız bırakılmayacak” - SOÇİ

Putin: “ABD'nin anlaşmadan çıkma kararı cevapsız bırakılmayacak” - SOÇİ

- Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklaması - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - “ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çıkma kararı Moskova tarafından cevapsız kalmayacak ve bırakılmayacak”SOÇİ (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi kararına Moskova tarafından cevap verileceğini söyledi.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yöneticileriyle savunma sanayisinin gelişmesine yönelik toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çıkma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya 'nın anlaşmayla ilgili diyalog yürütmeye hazır olduğunu vurgulayan Putin, ABD'nin bu konuyu tüm sorumluluğuyla ele alacağını umduğunu ifade etti.
Putin, "ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çıkma kararı Moskova tarafından cevapsız kalmayacak ve bırakılmayacak." dedi.
ABD'nin anti - balistik füze anlaşmasından çekildiği dönemde de Rusya 'nın gereken cevabı verdiğini hatırlatan Putin, artık Rusya 'nın herhangi bir füze savunma sistemini aşabilecek hipersonik silahlara sahip olduğunu dile getirdi.ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini duyurmuş, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300 - 3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya 'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

Balistik Füze Savunma Sanayi Savunma Sistemi Toplantı Füze Savunma Sistemi 

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