Pusu kurdu amcasının oğlunu öldürdü

-Ölen şahsın fotoğrafı



( BURSA )- İnegöl'de korkunç cinayet BURSA



- Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Çayyaka Mahallesi ile Lütfiye Mahallesi arasında yolda meydana gelen korkunç cinayette meyve toplamadan traktörüyle gelen 41 yaşındaki Ertuğrul Kazak pusu kuran amcasının oğlu olan İsmail K tarafından tüfekle vurarak öldürdü. Alınan bilgilere göre olay Çayyaka Mahallesi ile Lütfiye Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan İsmail K, bahçeden şeftali toplayarak traktörüyle evine gelen Ertuğrul Kazak'a virajlı yolda pusu kurdu. Şahıs traktörüyle seyir halinde olan amcasının oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Kontrolden çıkan traktör yoldan çıkarak yamaca çarparak durabildi. Kanlar içerisinde kalan Ertuğrul Kazak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı. Yoldan geçerken cinayet olayına şahit olan aynı mahalle oturan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi Gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak durumu İnegöl Cumhuriyet Savcısına haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ertuğrul Kazak'ın cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri şimdi ise her yerde cinayet olayını gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan cinayetin iki amca çocuğunun arasında kan davasından dolayı işlendiği illeri sürüldü.

