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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pülümür Çayı'na verdikleri elektrikle balıkları telef ettiler İzle

Pülümür Çayı'na verdikleri elektrikle balıkları telef ettiler İzle

Göl içinde ölen balıklar

Yüksek Gerilim Hattı Asad Yüksek Gerilim Katliam Ölü Balık 

-Balıkları avlamak için kullanılan elektrik düzeneği
-Elektrik düzeneğini gösteren Caner Canerik isimli yöre sakini
-Elektrik düzeneği
-Düzgün Kılıç isimli yöre sakininin konuşması
-Çayda ölmüş balıklar
-Elektrik düzeneğinin çekildiği direk
-Elektrik direği ve Pülümür Çayı
-Pülümür Çayı görüntüsü
-Çaydaki ölü balıklar
-Ölmüş balıkları çubukla gösteren vatandaş

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de Pülümür Çayı’na kimliği belirsiz şahıslarca hazırlanan düzenekle elektrik verilmesi sonucu yüzlerce balık telef oldu. Yöre sakinleri, elektrik verilmesi nedeniyle sadece balıkların değil suda yaşayan diğer canlıların da öldüğünü söyledi.

Olay, Pülümür İlçesi’ne bağlı Kırmızıköprü Köyü civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar, balık avlamak amacıyla köye yakın bir noktada bulunan yüksek gerilim hattından elektrik çekerek Pülümür Çayı’na verdi. Elektrik verilmesi nedeniyle çayda yaşayan başta karabalık, yılan balığı ve sazan olmak üzere çok sayıda balık telef oldu. Çayda yaşayan yılan, yengeç gibi diğer canlıların da öldüğünü söyleyen yöre sakinleri duruma tepki göstererek sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi. Yöre sakinlerinden Caner Canerik, suya elektrik vermek için kurulan düzenekleri göstererek olayı gerçekleştirenlerin organize şekilde ve pervasızca hareket ettiklerini söyledi.

Canerik, “Sistematik şekilde ve hazırlıklı gelmişler. O kadar yüksek gerilim verilmiş ki çelik tel bile patlamış” dedi.
Çaya elektrik verilmesi nedeniyle sadece balıkların değil suda yaşayan hiçbir canlının kalmadığını ifade eden Canerik, “Bunun büyük oranda sebebi yasadışı avlanan balıkçılardan balık satın alan restoranlardır. Onlar balıkları satın aldıkları için böyle bir toplu katliamın suç ortaklarıdır” diye konuştu.
Elektrik verilen alanın balığı bol ve avlanması kolay bir alan olduğunu kaydeden Canerik, “Böyle olunca da avlanmak kolay oluyor. Elektriği buradaki hattan çekmişler. Gördüğüm kadarıyla çok rahat birkaç bin balığın öldüğünü söyleyebiliriz. Bunun içindeki diğer canlıları saymıyorum. Yılan var, yengeç var. Birkaç tür balık var. Bunlardan geriye hiçbir canlı kalmamış” şeklinde konuştu.
Yürüyüş esnasında ölen balıklara rastladığını dile getiren yöre sakinlerinden Düzgün Kılıç ise; “Geldiğim zaman göl ölü balık doluydu. Kimin yaptığını bilmiyorum. Ancak elektrik vererek yapmışlar. Gölün çevresinde yüzlerce ölü balık var”ifadelerini kullandı.
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