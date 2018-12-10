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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Puket Adası'ndaki kazada ölen kadın toprağa verildi - TRABZON Haberi

Puket Adası'ndaki kazada ölen kadın toprağa verildi - TRABZON Haberi

- Cenaze namazının kılınmasıTRABZON (AA) - Tayland'ın Puket Adası'nda 30 Kasım'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren genç kadının cenazesi, memleketi Trabzon 'da defnedildi.Hollanda'da yaşayan ve tatil için Puket Adası'na giden 28 yaşındaki Zehra Yalçınkaya, Cezayirli arkadaşıyla geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.Babası Türk, annesi ise Hollandalı olan genç kadının cenazesi, işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon 'a gönderildi.Yalçınkaya için Of ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, babası Çebi Yalçınkaya, diğer aile bireyleri ile vatandaşlar katıldı.
Yalçınkaya'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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