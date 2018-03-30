PTT'den 'Tarihi Çarşılar' konulu ek değerli anma pulu - KARABÜK
PTT'den "Tarihi Çarşılar" konulu ek değerli anma pulu - KARABÜK - Pullardan detaylar - Müşterilerden detay - Safranbolu PTT Merkez Müdür Vekili Ali Bakır'ın açıklaması - PTT'den detayPTT'den "Tarihi Çarşılar" konulu ek değerli anma pulu - PTT, Safranbolu çarşısı görsellerinin yer aldığı "Tarihi Çarşılar" konulu ek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı satışa sunulduKARABÜK (AA) - PTT AŞ, Safranbolu çarşısı görsellerinin yer aldığı "Tarihi Çarşılar" konulu ek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı satışa sunuldu.Safranbolu PTT Merkez Müdür Vekili Ali Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarihi Çarşılar" konulu ek değerli anma pulunun satışa sunulduğunu söyledi.
İlk gün olması dolaysıyla "ilk gün zarfı ve ilk gün damgası" kullanıldığını ifade eden Bakır, "Şirketimiz, dünya miras kenti Safranbolu'nun tarihi çarşısını tanıtma amacıyla pul bastırmış olup, bugün itibarıyla pullarımız tedavüle çıktı. Safranbolu'ya pul bazında katkı sağlayacaktır. Bugün 'ilk gün damgası' dediğimiz pullarla özdeş 'ilk gün damgası'nı kullandıracağız. Genelde 'ilk gün damgası'nı pul koleksiyonculuğu yapan kişiler kullanmakta." diye konuştu. Bugün itibarıyla Türkiye'deki tüm postanelerde pulların satışa çıktığını aktaran Bakır, şöyle konuştu:"Biz postada kullanıyoruz. Vatandaşımız kendisi de talep edebilir. Pul koleksiyonculuğuyla uğraşan kişiler, bizlerden talep ediyorlar. Dün Ankara'dan bir koleksiyoncu bize postayla defterini göndererek özel güne ait zarflardan istedi biz de kendilerine gönderdik."Bakır, PTT AŞ tarafından tedavüle çıkarılan "Tarihi Çarşılar" konulu ek değerli anma pulu ve ilk gün zarfının, günümüzün yaşayan tarihi ve ticari merkezlerinden biri olan Safranbolu Çarşısını filateli dünyasında da ölümsüzleştireceğini kaydetti.