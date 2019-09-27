Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
PTT’deki silahlı soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı

PTT’deki silahlı soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı

hırsızlık anı

Hastane Soygun Silahlı Soygun Hırsız Polis Ekipleri 

-arşiv-

( GAZİANTEP -EK) GAZİANTEP

- Gaziantep’te PTT şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren şüpheli, adliyeye sevk edildi.Olay, Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi’nde iki gün önce meydana geldi. İddiaya göre, elindeki tabancayla PTT Başkarakol Şubesi’ne gelen şüpheli, bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Şüpheli B.D., adresine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. B.D.’nin olayda kullandığı tabanca ile çaldığı paranın bir miktarının ele geçirildiği bildirildi.
B.D., hastane çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, “Pişmanım, mecbur kaldım. Borçlarım vardı. Borçlarımı ödeyemedim. Bir daha böyle bir iş yapmayacağım” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı