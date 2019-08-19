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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Psikolojik tedavi gören şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı

Psikolojik tedavi gören şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı

-olay yerinden detay

Polis Psikoloji Psikolojik Tedavi Polis Ekipleri 

--şüphelinin polis ekipleri tarafından alınması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı. Olay, Çarşı Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen M.K. (39), belediye personeli İ.P. ile tartıştı. Tartışma sonrası M.K., bıçakla İ.P'yi 4 yerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, şüpheli M.K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bir iş yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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