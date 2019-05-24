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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Psikolojik sorunları olan şahıs annesini bıçaklayarak öldürdü Haberi

Psikolojik sorunları olan şahıs annesini bıçaklayarak öldürdü Haberi

Olay yerine ekiplerin gelmesi

Polis Psikoloji Cinayet 

-Olay yeri inceleme ekibinin gelmesi
-Cumhuriyet Savcısının gelmesi
-Olay yerinden Hatice Danbaz'ın cesedinin çıkartılması
-Detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da psikolojik sorunları olan evlat tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü. Olay Bartın’ın Kırtepe Mahallesi Turgut Işık Caddesi Gümrük Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üst komşularına ulaşamayan vatandaşların durumu haber vermesinin ardından olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Kapıyı uzun süre çalan polisler yanıt alamayınca balkondan içeri girdiklerinde 47 yaşındaki Erhan Dabaz’ı mutfakta oturur vaziyette, 65 yaşındaki annesi Hatice Dabaz’ı da salonda cansız halde buldu. 5-6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü tespit edilen kadının cinayetinde kullanılan bıçakta olay yerinde yıkanmış halde bulundu. Ölen kadının üzerinde morlukların da bulunduğu cinayetin şüphelisi olarak göz altına alınan Erhan Dabaz’ın uzun süre Almanya’da yaşadığı ve Türkiye’ye dönünce yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle hap kullanmaya başladığı öğrenildi. Kadının cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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