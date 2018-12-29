Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istedi - ŞANLIURFA

Psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istedi - ŞANLIURFA

- Psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istedi - Olay yerinden detaylar - Binadan detaylar - Kadın polis aracına bindirilmesi - Balkondan yükselen dumanlar - Olay yerindeki itfaiye ekibinin gelmesi - Sağlık ekibi ve ambulanstan detaylar - Önlem alan polis ekiplerinden detaylarPsikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istediŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen kadın evini yakmak istedi.Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde bir binanın 4. katındaki evinin balkonunda ateş yakan Meryem Kırmızıdağ, yoldan geçenlere bağırmaya başladı.
Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, psikolojik sorunları olduğu belirlenen kadını ikna etti.Meryem Kırmızıdağ, polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, itfaiye ekipleri küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.Kırmızıdağ'ın bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Polis Aracı Psikoloji Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı