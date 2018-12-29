Psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istedi - ŞANLIURFA
- Psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istedi - Olay yerinden detaylar - Binadan detaylar - Kadın polis aracına bindirilmesi - Balkondan yükselen dumanlar - Olay yerindeki itfaiye ekibinin gelmesi - Sağlık ekibi ve ambulanstan detaylar - Önlem alan polis ekiplerinden detaylarPsikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istediŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen kadın evini yakmak istedi.Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde bir binanın 4. katındaki evinin balkonunda ateş yakan Meryem Kırmızıdağ, yoldan geçenlere bağırmaya başladı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, psikolojik sorunları olduğu belirlenen kadını ikna etti.Meryem Kırmızıdağ, polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, itfaiye ekipleri küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.Kırmızıdağ'ın bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.