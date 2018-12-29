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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istedi Haberi

Psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istedi Haberi

Olay yeri

Polis Psikoloji Polis Merkezi Alabalık Sağlık Ekipleri 

-Kalabalık
-Balkonda yanan ateşin dumanı
-Kadının polis arabasına bindirilmesi
-Polis, itfaiye ve ambulans araçlar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istedi. Olay öğleden sonra İlçenin Dicle Mahallesi 13’inci sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K. evde yalnız kaldığı sırada binanın dördüncü katında bulun dairesinin balkonunda ateş yakarak, çevreden geçen insanlara bağırmaya başladı.
Balkonda büyüyen yangını gören mahalleli olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bina önünde tedbir aldı. Uzun uğraşlar sonucu polis kadını ikna ederek, ifadesini almak için polis merkezine götürdü. M.K’nin uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ve zaman zaman iradesi dışında hareket ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgi soruşturma başlattı. (MB-SD-
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