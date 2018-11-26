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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 54 yaşındaki şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdü

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 54 yaşındaki şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdü

Şüpheli Ö.T’nin polis aracında görüntüsü

Yaşlı Kadın Polis Aracı Alzheimer Hastası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin eve girmesi
-Polis ekipleri
-Çevrede toplananlar
-Apartmandan görüntü
-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
-Genel ve detay
-Ölen Ayşe Tokgöz’ün fotoğrafı
-NOT: Ö.T. Ömer Tokgöz

( KONYA ) KONYA

- Konya’da bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenilen bir kişi evde annesini bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak numara 53’te bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki alzheimer hastası olan anne Ayşe Tokgöz (78) ve bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenilen oğlu Ö.T’nin (54) yaşadığı dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.T. üst kat komşusuna çıkarak annesini bıçakladığını söyledi.

Bunun üzerine komşuları da Ömer T. ile birlikte eve girdiklerinde yaşlı kadını kanlar içerisinde buldu. Komşunun ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe T’nin çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kanlı elbisesiyle polis aracında bekledi, ‘hatırlamıyorum’ dedi Polis ekipleri şüpheli Ö.T’yi gözaltına alırken, olay yerinde güvenlik şeridi çekti. Üzerinde kanlı kıyafetleriyle polis otosuna götürülen Ö.T, “Hatırlamıyorum” diye konuştu.
Olayın duyulmasının ardından Ayşe T’nin diğer çocukları ve komşuları da apartmanın önünde toplandı. Yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Ayşe T’nin diğer bir oğlunun da olaydan yaklaşık 2 saat önce eve ekmek getirdiği öğrenildi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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