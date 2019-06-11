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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi 1'polis 3 kişiyi yaraladı 1 kişiyi öldürdü

Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi 1'polis 3 kişiyi yaraladı 1 kişiyi öldürdü

Polis ekiplerinden detaylar

Polis Psikoloji Kahvehane Polis Ekipleri 

-Cenaze aracından detaylar
-Sokaktan detaylar
-Mahalleli vatandaşlardan detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi, biri polis olmak üzere toplamda üç kişiyi yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken dehşet saçtı. Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Yavuz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Y. (55), isimli şahıs bulunduğu kahvehanede henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı iki kişiyi yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri gelerek şahsı yakalamaya çalıştı. İbrahim Y. bir polisi de kolundan yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Dehşet saçtı kendini eve kitledi İzini kaybettirmeye çalışan İbrahim Y. girdiği apartmanın beşinci katında karşısında çıkan 57 yaşındaki İsmail Şentürk’ü boğazından bıçakladı. Boğazından bıçak darbesi alan Şentürk hayatını kaybederken zanlı kendini eve kilitledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu şahıs kendini kilitlediği evden gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Şentürk ise Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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