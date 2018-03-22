Protokol üyeleri özel çocuklarla çocuk oldu

-Yapılan konuşmalar

-Etkinlik detayları

-Sevda Padem ile röp.

-Koordinatör öğretmen Güngör Erenoğlu ile röp



( BALIKESİR ) - Burhaniye'de protokol üyeleri, çocuklarla oyun oynarken, özel çocuklarının sevinci görülmeye değerdi BALIKESİR



- Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, protokol üyeleri düzenlenen, 'Birlikte yaşamaya engel yok' projesi kapsamında özel çocuklarla oyun oynadı. 8 Eylül Stadı’nda gerçekleşen organizasyonda, ilçedeki özel çocuklara eğitim veren toplam 8 okuldan 110 engelli öğrenci ve onlara partnerlik yapan 110 lise öğrencisi bir araya geldi. Panayır havasında geçen etkinlikte, öğrenciler birlikte spor yaparak, çeşitli oyunlar oynanırken, keyifli saatler geçirdi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Beyazay Derneği’nin başlattığı ‘Aşmak İçin Hareket projesi; Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirildi.

Organizasyona; Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz ve Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen’in yanı sıra projenin Burhaniye Sorumlusu, Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı ve Belediye AK Parti Meclis Üyesi Sevda Padem de katıldı.

PROTOKOL ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI Engelli ve engelsiz bireyleri tanıştırmak, beraber spor yapmalarını, kaynaşmalarını, birbirlerini anlamalarını ve toplumda birlikte yaşamayı öğrenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleşen etkinlikte, Burhaniyeli özel öğrencilerin partnerliğini Ayşe Akpınar Kız Meslek Lisesi ile Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaptı. Kaymakam Öner, Başkan Uysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayaz da oyunlara katılarak, öğrencilerle birlikte keyifli vakit geçirdi. Çocuk atletizmi, oryantiring, çocuk oyunları, masa tenisi, voleybol, basketbol, futbol ve doğa yürüyüşlerini gibi çalışmaları kapsayan etkinlik, Burhaniye’de 15 günde bir Haziran ayının sonuna kadar düzenlenmeye devam edecek. Toplamda gerçekleştirilecek 8 etkinlikte, 750 kişiye ulaşılması planlanıyor. HAYATLA İÇ İÇE OLMALILAR Etkinlikte konuşan Kaymakam Öner, özel çocuklarla birlikte zaman geçirerek, onların spor yaparken ne türden güçlüklerle karşılaşabileceklerini gördüklerini söyleyerek, “Özellikle kamu yöneticisi olan, topluma hizmet sorumluluğu olan kişilerin engelli çocuklarımızı daha iyi anlayabilmesi, onların hayatını tanıması ve ne türden güçlüklerle karşılaşabileceklerini tasavvur etmesi, topluma sunacakları hizmetlerin planlamaları adına çok önemli” dedi.

Başkan Uysal da engelli ve engelsiz bireylerin sosyal uyumlarının güçlendirilmesinin, yaşam standartlarının geliştirilmesinin ve engelli bireylerin toplumdan uzaklaşmalarına izin verilmeden toplumun merkezinde, hayatla iç içe olmalarının sağlanmasının önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Aşmak İçin Hareket projesinde amaç engelli çocuklarımızın hayata bağlanmalarına katkıda bulunmak. Bugün genç arkadaşlarımızla zaman geçirmekten, onlarla oyun oynamaktan büyük keyif aldım. Bu konuda emeği geçen herkese, başta meclis üyemiz Sevda Padem’e, özel öğrencilere desteğini esirgemeyen değerli hocalarımız Deniz ve Güngör Erenoğlu’na, öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Özel çocuklarımızın ailelerinin gönüllerine ferahlıklar diliyorum.” ŞAMPİYONLARDAN BAYRAK YARIŞI Etkinlikte, gösteri amaçlı 4x100 bayrak yarışı da düzenlendi.

400 metre dünya şampiyonu Sevim Demircan, 800 metre Türkiye 3’üncüsü Gülden Erol, 1500 metre Türkiye 3’üncüsü Arda Aygün ve 1500 metre dünya şampiyonu Muhsine Gezer tarafından gerçekleştirilen bayrak yarışı seyircilerin beğenisini topladı. Etkinliğin bitiminde statta bulunan tüm öğretmen, öğrenci ve aileleri toplu şekilde, müzik eşliğinde zumba yaptı.

