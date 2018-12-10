Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Protez Bacaklarına Kavuşan Maya’nın Babası İHA'ya Konuştu Haberi

Protez Bacaklarına Kavuşan Maya’nın Babası İHA'ya Konuştu Haberi

Suriyeli Maya Ülkesine protez ayaklarıyla döndü

İç Savaş İhlas Doğuş 

-Detay

( HALEP -ÖZEL) Protez bacaklarına kavuşan Maya’nın babası İHA’ya konuştu HALEP

- Konserve kutusundan yapılan bacaklarla yürümeye çalışan Suriyeli Maya Elmurii, Türkiye’ye getirilerek yeni bacaklarına kavuşmuştu. Geçtiğimiz gün ülkesine dönen Maya’nın babası Muhammed Ali Elmurii, kızının sevincini ve duygularını İhlas Haber Ajansı

mikrofonuna anlattı. Doğuştan bacakları olmayan Suriyeli Maya Elmurii'nin konserve kutular kullanarak yürüme mücadelesi, tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Suriye'deki iç savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan Maya’nın babası, konserve kutusu ve PVC borusundan kızına bacak yapmıştı. Maya’nın bu çaresizlikten ötürü üzgün olduğun gören babası bir video çekerek, “Kızımın rahat yürümesi için keşke protez ayaklar taktırabilsem” demişti. Türk Kızılayı da babanın çağrısını görerek Maya’yı Türkiye’ye getirmişti. Maya artık oyun oynayabiliyor Küçük Maya, verdiği 5 aylık mücadeleyi kazanarak yeni protezle ülkesine yürüyerek döndü. Maya, bugün artık okula gidebiliyor, arkadaşlarıyla oyun oynayabiliyor ve de onun gibi olan çocuklara yardımcı ve destekçi oluyor. Maya’nın babası Muhammed Ali Elmurii, "Kızımın ayakları doğuştan olmaması nedeniyle Türk Kızılayı ona protez ayak takmak için Türkiye’ye getirdi ve 5 ay boyunca kendisine gerekli ilacı sağladı. Biz, Türk Kızılayı'na her şey için teşekkür ederiz” dedi.
Baba Muhammed Ali Elmurii, "Ben babası olarak kızımın protez ayaklarıyla ülkesine dönmesine ve yeniden yürümeye başlaması nedeniyle sevincim anlatılmaz. Şu anda benim kızım ayaklarıyla istediği yere gidip geliyor” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FoxDarüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox
Suriye'deki Savaş Çocukları EtkilediSuriye'deki Savaş Çocukları Etkiledi
500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı