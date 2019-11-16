- Protestolarının Yıl Dönümünde Sokağa İnen Sarı Yeleklilere Polis Müdahalesi

-detay



( PARİS ) - Protestolarının yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yeleklilere polis müdahalesi PARİS



- Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerinin yıl dönümünde sokağa indi. Protesto gösterilerine polis biber gazıyla müdahale etti. Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler gösterilerinin birinci yılında başkent Paris’te toplandı. Göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Paris sokaklarını tahrip eden eylemciler cadde üzerlerindeki araç ve lastikleri ateşe verdi. Sarı Yelekliler adı verilen eylemler Fransa’da geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Fransız hükümetinin akaryakıt fiyatlarındaki artışı ve Macron’un yeni ekonomik politikaları kararı alması üzerine Sarı Yelekliler eylemi başlamıştı.



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