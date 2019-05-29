Protein kaynağı manda şifa deposu oldu

-- SÜTÜN KAYNATILMASI VE MAYALANMASI

-- SÜTÜN DEPOLANMASI

--BETÜL KIRMIZI RÖP

--DETAYLAR



( ZONGULDAK ) - (ÖZEL)- Mandanın etinden ve sütünden 8 ürün üretiyorlar ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kendi markasını oluşturan kadın girişimci, adeta Protein deposu olan mandanın etinden ve sütünden 8 ürün elde etti. İlçede annesinin adını koyduğu “Perihan Abla” ürünleri ile kendi markasını oluşturan 42 yaşındaki Betül Kırmızı, manda yoğurdu, manda sucuğu, mozeralla peyniri gibi ürünleriyle ilgi odağı oldu. Çaycuma ilçesindeki tesislerinde manda yoğurdu, peyniri, sucuğu, tereyağı, lokumu gibi ürünler ürettiklerini anlatan Kırmızı, doğal manda yoğurdunun adeta doğal antibiyotik olduğuna vurgu yaptı. B12 vitaminin yanı sıra mineraller açısından da zengin olduğunu söylediği manda yoğurdu hakkında bilgi veren Kırmızı, “Biz önce halkımızdan manda sütünü topluyoruz. Daha sonra işletmemize getirip sütümüzü kaynatıyoruz. Daha sonra kaynatılan sütü kovalarımıza döküp belli bir soğutma derecesine geldikten sonra mayalama işlemi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bir gün bekletip satış işlemi için raflarımıza koyuyoruz. Manda yoğurdunun bir rahatsızlığa faydası var. Doğal antibiyotik olduğu söyleniyor. Kemik erimesine, çocuklarda kemik gelişimine, bağırsak enfeksiyonlarına çok iyi geliyor. Bunun yanında birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. “Manda yoğurdunu Türkiye’nin bir yeri dahil Avrupa’ya gönderiyoruz” Halkın yoğun talebi olduğunu belirten Betül Kırmızı, Manda sucuğunu ve yoğurdunu Türkiye ve Avrupa’ya gönderdiklerini ifade ederek “Manda yoğurdunu Türkiye’nin bir çok yeri dahil Avrupa’ya bile gönderiyoruz. Şuan Ankara’da birkaç markete sevkiyatımız başladı.

Talep fazlasıyla var. Talep oldukça bizde üretimi arttıyoruz. Yoğurtlarımız bakanlarımıza, milletvekillilerimize gidiyor. Manda yoğurdumuz birçok işi olumlu yönde etkiliyor. Mandanın şuan bir çok ürünü yapıyoruz. Sütünden faydalanarak kaymağını, tereyağını, peynirini, süt lokumu, süt reçeli yapıyoruz. Yeni bir ürün denedik ilk defa mozeralla peyniri denedik ve başarılı olduk gayet güzel ve lezzetli oldu. Sütünden ziyade etinden faydalanarak sucuğunu da yapıyoruz halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz” şeklinde konuştu.

(SÖ-SÖ-

