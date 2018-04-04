Projelerle Kur’an surelerini anlattılar

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan İMKB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, “Bana Kuran-ı Anlat” projesi kapsamında Kur’an-ı Kerim sureleri ve İslam tarihindeki önemli olayları minyatürlerle anlattı. Projelerin yaklaşık 2 ay sürdüğünü ve yanlış bildikleri birçok şeyi öğrendiklerini belirten öğrenciler, başkalarında bu minyatürler sayesinde hem öğreneceğini hem de keyif alacağını belirtti.

Kayapınar ilçesinde bulunan İMKB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, “Bana Kuran-ı Anlat” projesi kapsamında sureleri ve İslam tarihinin önemli olaylarını yaptıkları minyatürleri sergiledi. Okul bahçesine kurulan masaların üzerinde sergilenen minyatürler hem okul öğrencileri tarafından hem de vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Öğrenciler minyatürlerini merak eden ziyaretçilere tek tek Kur’an surelerini görsellerle destekli bir şekilde anlattı. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlara gül suyu, kuş lokumu ve içecek ikramında bulunuldu. Hz. Adem’in yaratılışını görsellerle anlatmaya çalıştıklarını belirten öğrencilerden Berçem Havva, projenin yaklaşık 2 ay sürdüğünü ve projeleri çoğu zaman söküp bir daha birleştirdiklerinin ifade etti.

“Bize çok şey kazandırdı” Uhud Savaşı’nı projeleriyle anlatmaya çalıştıklarını kaydeden bir diğer öğrenci Nuray İrem ise, “Savaş görüldüğü üzere ilk başta Müslümanlar ve müşrikler arasından gerçekleşiyor. Biz bu ödevi araştırırken aslında bilmediğimiz birçok şeyi de öğrendik hem Müslümanlar hakkında hem d müşrikler hakkında. Biz bunu nasıl yorumlayacağımızı tefsir olarak da meal olarak da araştırma yaptık. Burada görünen emeğin bir de arka yüzü var. Bize çok şey kazandırdı. İlk önce olayı tam olarak anlamasalar bile anlattıktan sonra çok zevk alacaklar. Bu tür olaylar aslında pek bilinmiyor. Müslüman ülke olmamıza rağmen Kuran-ı Kerim’i pek öğrenemiyoruz okuyup geçiyoruz. Hayatımızı öyle yaşamıyoruz” dedi.

Alak suresini projeleriyle anlatmaya çalıştıklarını belirten Gül Aydın da, “Projeyi önce bir konuşma aşamamız oldu yaklaşık 2 ay. Ne yapacağımızı, hangi sureyi yapacağımızı ve eşyalarımızı hazırladık. İş bölümü yaptık. Bunların sonunda 2 bir süremiz gitti. Her zaman bunun için uğraşıyoruz” diye konuştu.



